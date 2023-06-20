Ödemiş Belediye Başkanı altyapı çalışmaları sebebiyle yıpranan yollarla ilgili açıklama yaptı

Türkmen Mahallesi Dikmen Caddesi ve çevresinde incelemelerde bulunan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçede elektrik, doğalgaz, internet, su ve kanalizasyon altyapı yatırım çalışmaları nedeniyle farklı noktalarda çok sayıda kazı yapıldığını belirtti. Altyapı yatırımlarının rahatlığını gelecekte tüm Ödemişlilerin yaşayacağını kaydeden Eriş, buna karşın toz ve çamur sorununa karşı çalışmaların özenle sürdürülmesi için farklı kurumlara sürekli uyarılarda bulunduklarının altını çizdi. Başkan Eriş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün Dikmen Caddesi'ndeyiz. Perşembe Pazarı'nın da bulunduğu GDZ Elektrik ve İzmirgaz'ın en çok kazı ve çalışma yaptığı bir bölge. Bu caddemizin yanında Küçük Sokak ve Yapıcı Sokak'ta Cuma günü Şehidimiz Turgut İçen'in sene-i devriyesi olduğu için özel izinle onarıyoruz.

Aynı bu caddede önümüzdeki günlerde bir kez daha kazı olacak. Ödemiş Belediyesi olarak bir metre bile yer kazmıyoruz. GDZ Elektrik'in var olan yüksek gerilim hatlarını yer altına alma çalışması. Dikmen Caddesi, Ödemiş'e İzmir'den gelip şehrin kuzeyine geçmek isteyenlerin çevre yolu konumunda. Gediz ve Bozdağ Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Günlüce yolu gibi bağlantı yollarına ulaşım sağlıyor. En hareketli yollarımızdan birisi. Burada bile asfaltı 3 aydır yapamıyoruz. Yer teslimi yapılmadan kontrolü yapılmadan bizim bu yollara girme şansımız olmuyor. Biz de sıkıntıları görüyoruz. Haklı olarak insanlarımız şikayet ediyor. Dün yağmur sebebiyle çamur oluyordu bugün yaz havası yeniden toz sıkıntısı. Yapılan bu çalışma GDZ Elektrik'in çalışması. Biz GDZ Elektrik ve ilgili müteahhit arkadaşlarla sürekli irtibat halindeyiz. Bir an önce ya kendileri yapsınlar ya da bize teslim etsinler biz onaralım diye bu çalışmaların içindeyiz. En hareketli yolumuzda bu iş bu şekilde bekliyor. Bundan sonra da yeni kazı çalışmaları için bize başvuruyorlar. Bu işler bitmeden o tür kazılara izin vermeyeceğiz. Aydınlatma direklerinde bağlantı, trafolara da ayrı ayrı bağlantı olacak. Tüm hatları birleştirdikleri için, bir de üzerine işi bırakıp giden taşeron da olursa Ödemiş'e sıkıntı oluyor. Bu sıkıntının sebebi biz değiliz, bazıları siyaseten de baksa öyle de baksa böyle de baksa çalışmalar GDZ'in çalışması. Biz sadece çalışmaların bir an önce bitmesi için onları uyarma noktasındayız. Tamam dedikleri, bize teslim ettikleri yerlere hemen girip onarıyoruz. Bunun dışında müteahhidin yapacağı işleri bizim yapmamız mümkün değil.

Dolayısıyla Ödemiş Belediyesi olarak GDZ'in bundan sonra yapacağı çalışmalara zorunlu yerler, bağlantı noktaları haricinde çalışmalara izin vermeyeceğiz. Bunu Ödemiş Belediye Başkanı olarak hemşehrilerime açıklıyorum. Bu yolumuzu da (Dikmen Caddesi) birkaç güne kadar geçiş asfaltlarını yaparak çözüm sağlayacağız. Hepsini birden yapma şansımız yok. Sıkıntılara hiç değilse dur deme noktasındayız. Hemşehrilerimize bu noktada gösterdikleri sabır, anlayış ve özveri ile uyarıları için teşekkür ediyorum. Motosikleti ve aracıyla kazı olan bölgelerdeki yolları kullanan sürücülerimiz de azami şekilde dikkatli olsunlar. İstenmeyen kazalı bir durum yaşamayalım."