Haberler

Ödeme Hizmetleri Faaliyet İzinleri İptal Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, IQ Money ve Paypole ödeme hizmetlerinin faaliyet izinlerini iptal etti. İki şirketin de yasal düzenlemelere aykırı davrandığı gerekçesiyle bu karar alındı.

(ANKARA) -Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte IQ Money ve Paypole ödeme hizmetlerinin faaliyetlerine son verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izinlerini 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal ettiğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, IQ Money'in 10/9/2020 tarih ve 10953/20552 sayılı izinle faaliyet gösterdiği belirtilirken, şirketin kanuna aykırı şekilde işlem yürüttüğü gerekçesiyle lisansının geri alınmasına, Paypole Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında alınan 11897/21496 sayılı kararda ise şirketin 27/4/2023 tarih ve 11429/21028 sayılı faaliyet iznine istinaden hizmet verdiği, şirketin aynı şekilde ilgili yasal düzenlemelere aykırı davrandığğı için faaliyet izninin iptaline karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum

Silahlı saldırıda yaralanan umre rehberinden bomba sözler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.