Ödediği borçtan icralık oldu iş yerini kaybettiğini iddia etti

- İş insanı Fahri Karakaş, Güngören'de bulunan 7 milyon lira değerindeki iş yerini, 600 dolar ödenmemiş borcu nedeniyle tefecilere kaptırdığını iddia etti. Karakaş, borcun büyük kısmını ödemesine rağmen senedinin icraya verildiğini, tebligatların kullanmadığı bir adrese gönderilerek davanın gizlendiğini, şirketinin icra yoluyla satıldığını söyledi. Borcu karşılayacak değerde bir arabası olduğu halde, özellikle iş yerinin ihaleyle satıldığını söyleyen Karakaş, "Bunlar şebeke. Mahkemeye verdim, devletime güveniyorum" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, Güngören Haznedar'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Fahri Karakaş, Aydın G. isimli kişiden aldığı 14 bin 200 dolar borcun, 13 bin 600 dolarını ödediği halde, geriye kalan 600 doları ödemek üzereyken iş yerinin icralık olduğunu öğrendi. Aydın G. senedi icraya verdiğini, avukatla görüşüp 130 bin TL ödemesi gerektiğini söyledi. Karakaş iş yerini kaybetmemek için, bu parayı ödediğini belirterek, "Avukat ödeme yaptığım için talepte bulunacağını söyledi. İcra dairesine gittim, avukat önce kaza yaptığını söyledi, sonra da beni telefonundan engelledi. İhaleye aynı firmadan Metin ve Özkan isimli iki kişi girdi. İş yerimi onlar satın aldı. Bana göre Aydın G., avukatı ve ihaledeki kişiler birlikte hareket ediyor. Bu dört kişinin birbirleriyle ilişkisi olduğuna eminim" dedi.

"BU İNSANLAR ŞEBEKE"

"TEFECİLİK VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK"

"HAKLARIMIZI HUKUKA UYGUN OLARAK TAHSİL ETTİK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel