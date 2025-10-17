Haberler

Öcalan: Umut İlkesi Devletin Atması Gereken Bir Adım

Güncelleme:
Abdullah Öcalan, Asrın Hukuk Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada umut ilkesinin önemine vurgu yaparak, devletin bu konuda adım atması gerektiğini belirtti. Öcalan, hukukun gereği olarak umut hakkının yasal çözümü için çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu'ndan 13 Ekim'de İmralı'da terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sn. Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; 'Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.' diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır" denildi.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan, 13 Ekim'de İmralı'da terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Bu ziyarette müvekkillerimizin koşulları ve hukuksal durumları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bu vesile ile Sn. Öcalan'ın barışın tesisine yönelik düşünce ve değerlendirmelerini değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Görüşmede Sn. Öcalan'ın hukuki durumu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı kararı bağlamında öncelikli ve önemli tartışma konularından biri olmuştur. Bilindiği gibi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi en son 15-17 Eylül tarihli oturumundan sonra Türkiye'ye yeniden çağrı yapmış ve umut hakkının AİHM kararı ile uyumlu şekilde yasal çözüme kavuşturulmasını talep etmişti.

Bu gelişme karşısında Sn. Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; 'Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor' diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır.

Kendisini anlamak isteyenleri, içinden geçtiğimiz barış ve demokratik toplum sürecini derinleştirmeye ve bu sürece katılmaya davet etmiştir. Özgürlük için çalışılmasının, sürecin geliştirilmesi ve pratikleştirilmesi açısından önemini ifade etmiştir."

