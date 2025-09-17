Öcalan'la Görüşmeden Sonra Hukuksal Durum Değerlendirildi

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Öcalan'ın rol ve muhataplığına denk bir yaklaşımın sergilenmesi barış ve demokratik toplum sürecine inanan herkesin asli sorumluluğu durumundadır. Bu vesileyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde gündem konusu olan 'Umut Hakkı'nın Türkiye hukukunun yapısal sorunu olduğunu, buna ilişkin pozitif adımların demokratik hukuk inşasında ilksel bir adım olacağını belirtmek isteriz" denildi.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan ele yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, özetle şu görüşlere yer verildi:

"15 Eylül 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde tutulan Öcalan ve diğer müvekkillerimizle 6 yıl aradan sonra avukat görüşmesi gerçekleştirdik. Kendilerinin hukuksal durumu, ulusal ve uluslararası yargı mekanizmalarında devam eden başvuruları hakkında tarafımızca kapsamlı aktarımlar yapılmıştır. Bu vesileyle çok uzun bir aradan sonra görüş ve önerilerini öğrenme fırsatına eriştik. Öcalan'ı oldukça güçlü ve kararlı gördüğümüzü ayrıca belirtmek isteriz. 2019 tarihinden sonra İmralı'ya avukat ziyaretinin gerçekleşmesi önemli ve oldukça anlamlıdır. Kendisi de gerçekleşen görüşmeye bu çerçevede anlam atfederek değerlendirme konusu yapmıştır. Demokratik hukukun inşa edilmesinin norm devletinin gereği olduğu ve sürecin temel amaçlarından biri olduğu hususuna değerlendirmelerinde yer vermiştir.

Öcalan'ın rol ve muhataplığına denk bir yaklaşımın sergilenmesi barış ve demokratik toplum sürecine inanan herkesin asli sorumluluğu durumundadır. Bu vesileyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde gündem konusu olan 'Umut Hakkı'nın Türkiye hukukunun yapısal sorunu olduğunu, buna ilişkin pozitif adımların demokratik hukuk inşasında ilksel bir adım olacağını belirtmek isteriz."