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Öcalan ile İkinci Görüşme: Kamuoyuna Açıklama Bekleniyor

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DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı ikinci görüşme sonrasında, sürece ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve gerekli bilgilendirmelerin tamamlandığında kamuoyuna açıklama yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün görüşen DEM Parti heyeti adına yapılan yazılı açıklamada, Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarına devam ettiği, hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklama yapılacağı kaydedildi.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer aldığı DEM Parti İmralı heyeti, dün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüştü. Yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından heyet adına bugün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır"

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu'da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Sayın Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça dakamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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