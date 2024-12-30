Öcalan ile Görüşen DEM Partisi Heyetinden Yeni Açıklama

(ANKARA) - İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan tarafından yapılan ortak bilgilendirmede, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız" ifadesine yer verildi.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin ardından bugün yeni bir bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."