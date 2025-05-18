Öcalan'dan Kardeşlik Vurgusu: Yeni Sözleşmeye İhtiyaç Var

Öcalan'dan Kardeşlik Vurgusu: Yeni Sözleşmeye İhtiyaç Var
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DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, Türk-Kürt ilişkisine dair önemli mesajlar paylaştı. Öcalan, 'Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var' diyerek, bozulan ilişkilerin onarılması gerektiğine dikkat çekti.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Abdullah Öcalan'ın "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" mesajı paylaşıldı.

DEM Parti Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi.

Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Zizek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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