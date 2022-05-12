OCAKTA UNUTULAN SÜT, PANİĞE NEDEN OLDU

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da pişmesi için ocağa bırakılan süt, unutulunca paniğe neden oldu. İhbar üzere adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale etmek için kapıyı kırıp içeriye girdi. Çiftin, daha önce de gazı açık unuttuğu için mahallede panik yaşanmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede çıktı. Ocak üzerinde unutulan süt tenceresinden yayılan duman ve kötü kokular, apartman sakinlerini harekete geçirdi. Apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairenin giriş kapısını kırıp içeriye girerken bir ekip de merdiven yardımıyla ulaştıkları balkondan daireye giriş yaptı. Yangın, kısa süre içinde söndürülürken, duruma isyan eden yönetici Bülent Demirden, "Komşumuz süt tenceresini ocakta unutmuş. Duman ve kötü koku yayılınca ekiplere bilgi verdik. Gelip, söndürdüler. Aynı komşumuz daha önce de gazı açık unutmuştu" diye konuştu.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel