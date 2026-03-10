Haberler

Tüik: Ocak Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 25,38 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak ayında inşaat maliyet endeksi ve işçilik endeksinde önemli artışlar görüldü. Maliyetler bir önceki yıla göre yüzde 25,38 artarken, işçilik endeksi yüzde 28,83 oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ocak ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,38 artarken, işçilik endeksinde de yüzde 28,83 artış oldu.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "İnşaat Maliyet Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Malzeme endeksinde bir önceki aya göre yüzde 3,52, işçilik endeksinde de yüzde 21,84 artış oldu. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 artarken, işçilik endeksi de yüzde 28,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksinde geçen yıla göre yüzde 25,57 artış oldu

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 10,29, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,57 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 3,63, işçilik endeksinde de yüzde 22,55 artış yaşandı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,48, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 24,78 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 21,96, işçilik endeksinde yüzde 30,08 artış oldu.

Kaynak: ANKA
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir
Hastaneye kaldırılan Zafer Ergin'in eski görüntüsü yeniden gündemde

Hastaneye kaldırılmasının ardından herkes bu görüntülerini paylaşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"