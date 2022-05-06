Oca, 19. Asya Oyunları'nın Ertelenmesine Karar Verdi

TAŞKENT, 6 Mayıs (Xinhua) -- Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) İcra Kurulu Cuma günü, Çin Olimpiyat Komitesi (COC) ve Hangzhou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi (HAGOC) ile yaptığı ayrıntılı müzakerelerin ardından, 10 ile 25 Eylül 2022 tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde yapılması planlanan 19. Asya Oyunları'nın ertelenmesine karar verdi. OCA, 19. Asya Oyunları'nın yeni tarihlerinin OCA, COC ve HAGOC arasında kararlaştırılacağını ve yakın bir zamanda duyurulacağını söyledi.

Xinhua / Güncel