Obrador ile Biden, göç ve fentanil kaçakçılığını görüşecek

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile göç, fentanil kaçakçılığı ve ekonomik işbirliği konularını ele alacaklarını bildirdi.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile göç, fentanil kaçakçılığı ve ekonomik işbirliği konularını ele alacaklarını bildirdi.

Günlük basın toplantısında konuşan Obrador, "Başkan Biden ile bugün video konferans üzerinden göç, fentanil kaçakçılığı ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuları görüşmek üzere bir toplantı düzenleyeceğiz." dedi.

Obrador, bir süredir iletişim kurmak için zaman aradıklarını ancak seyahatlerinden dolayı fırsatlarının olmadığını belirterek, ikili ilişkileri sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Biden-Obrador görüşmesinin, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde uygulamaya konulan ve ABD sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin sona ermesine günler kala yapılması dikkati çekiyor.

Meksika'da fentanil üretimi ve kaçakçılığı, ülkenin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesi açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Washington, güneydeki komşularına, yasa dışı yollarla ABD'ye getirilen fentanil ürünlerinin Meksika'daki üretim ve dağıtımını engelleme çabalarını artırmaları için baskı yapıyor.

Meksika ise ülkesinden ABD'ye fentanil kaçakçılığı yapan başlıca kişilerin Amerikan vatandaşları olduğunu gerekçe göstererek, bu konuyla kendilerinin değil ABD'nin çalışması gerektiğini belirtiyor.

42. Madde tartışmaları

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs'ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.