Obezite ve Sağlıklı Beslenme Konulu Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi

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Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, obezite ve sağlıklı beslenme üzerine yapılan söyleşide, Dr. İlknur Gökçe Yıldırım, obezitenin sağlık sorunlarına yol açtığını ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Obezite ve Sağlıklı Beslenme" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Tarihi Ankara Tren Garı'ndaki bir kafede düzenlenen etkinlik, Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlknur Gökçe Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.

Yıldırım, konuşmasında yaşam kalitesini etkileyen obeziteye yol açan faktörler ve bunlardan korunma yolları, obezitenin getirdiği sağlık sorunları, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması gibi konulara ve pratik önerilere yer verdi.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Bilim Kafe uygulaması kapsamında faydalı programlar düzenlendiğini belirterek "Bu etkinlikler bilimin akademiden çıkarak halka ulaşmasını sağladı, halkta farkındalık oluşmasını ve bilinç düzeyinin artmasını olumlu etkileyecektir." dedi.

Obezitenin yalnızca estetik bir problem olmadığını belirten Yıldırım, obezitenin birçok kronik hastalığa yol açtığını ve önlenmesinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Baktığımız zaman Tip 2 diyabetli 10 bireyden 9'unun fazla kilolu ya da obez olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık obezitenin artmasıyla beraber şeker hastalığı görülme yaşı da düştü. Eskiden daha çok yaşlılarda görülen bir hastalıktı, şu anda çok genç yaşlarda bile görebiliyoruz. Yine yağlı karaciğer hastalığı, reflü, uyku bozuklukları, çeşitli kanserler obeziteyle ilişkilendiriliyor. Bu hastalıkların önüne geçebilmek amacıyla obeziteyi önlemek önemli. Obezitenin önlenmesinde en önemli faktör de sağlıklı beslenme. Bu nedenle obezitenin bu kadar üzerinde duruyoruz. Bu konuda kampanyalar yapılıyor, seminerler, eğitimler veriliyor. Amacımız obezite görülme sıklığını azaltmak, buna bağlı olarak da kronik hastalıkların görülme sıklığını azaltmak. Daha sağlıklı bir yaşam hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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