Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor - Haberler

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Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor

Obezitenin, kireçlenme nedeniyle diz protezi (replasman) takılan hastaların daha genç yaşta ameliyat riskini artırdığı ortaya çıktı.

Obezitenin, kireçlenme nedeniyle diz protezi (replasman) takılan hastaların daha genç yaşta ameliyat riskini artırdığı ortaya çıktı.

EurekAlert'te yer alan habere göre, Avustralya'daki Queensland Üniversitesinin araştırması, vücudunda yağ kütlesi miktarının kemik, kas ve su gibi diğer bileşenleri içeren yağsız kütleye göre aşırı miktarda arttığı obez kişilerin, sağlıklı kilolu kişilere göre kireçlenme nedeniyle daha erken yaşta diz protezi ameliyatı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, Avustralya İstatistik Bürosunun 2017-2018 Ulusal Sağlık Araştırmasından elde edilen veriler Avustralya Ortopedi Birliği verileriyle karşılaştırıldı.

Kireçlenme nedeniyle diz protezi takılan 56 bin 217 Avustralyalı hastanın yüzde 57,7'sinin obez olduğu gözlemlendi.

55-64 yaş arası obez kadınların, sağlıklı kilolu akranlarına kıyasla diz protezi ameliyatı geçirme olasılığı 17,3 kat fazlayken, aynı yaş grubundaki obez erkeklerin bu olasılığı 5,8 kata kadar daha fazla.

Ayrıca obez kişilerin, sağlıklı kilolu kişilere göre diz protezi taktırdıklarında ortalama 7 yaş daha genç oldukları kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları ANZ Journal of Surgery dergisinde yayımlandı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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