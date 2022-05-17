OBEZ HASTAYI VİNÇLE TAŞIDILAR - Haberler

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki hasta, birinci kattaki evine vinçle taşındı.

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Topçular Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde meydana geldi. Obezite ve kalp hastası olduğu öğrenilen yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki H.İ., kalbindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ambulans ile evinin bulunduğu sokağa getirilen H.İ., kot farkı nedeniyle birinci kattaki evinin merdivenlerini çıkamadı. Bunun üzerine H.İ.'nin yakınları itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi, sedyeye yatırılan kadını vinç yardımıyla evinin kapısının önüne kadar taşıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel