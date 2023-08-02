Obama'nın aşçısının ölümüyle ilgili komplo teorileri

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın aşçısı Tafari Campbell'in ölümüyle ilgili komplo teorileri sosyal medyada gündemde. Bazı kullanıcılar, Campbell'in ölümüyle ilgili şüphelerini dile getirerek, fotoğraflardaki elindeki bantın bağlantılı olduğunu iddia etti. Ancak Obama'nın sözcüsü ve golf uzmanları, bantın golf oynamak için kullanılan bir band olduğunu belirtti. Massachusetts eyalet polisi de Campbell'in ölüm sebebinin boğulma olduğunu teyit etti.

NEW ABD'de kürek sörfü yaparken boğulan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın aşçısı Tafari Campbell'in ölümü ile ilgili komplo teorileri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Obama'nın golf oynarken çekilen en son fotoğraflarında sol elinin iki parmağında sarılı bant görülmesi, aşçısının ölümüyle bağlantılı olduğu yönünde bazı iddiaları gündeme getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerine bazı kullanıcılar, Campbell'in Obama'nın Martha's Vineyard'daki evinin yakınında "1 metrelik suda gizemli bir şekilde ölmesinden birkaç gün sonra çekildiğine" işaret ederek, "Ellerinde kesikler var. Sanki kavgaya tutuşmuş gibi. Çok tuhaf." şeklinde şüphelerini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, olaydan bu yana, Campbell'in sığ suda başından yaralanmış olarak bulunduğu, cesedi kıyıya vurana kadar acil aramaya haber verilmediği, ayrıca ölümüyle ilgili otopsi raporunun da Obama tarafından atanan bir "kişisel adli tabip" tarafından yapıldığı şeklinde iddiaları gündeme getirmişti.

"Standart bir uygulama"

Associated Press'e (AP) açıklama yapan Obama'nın sözcüsü Eric Schultz, eski başkanın sol elindeki iki parmağın yara bandı ile değil golf bandı ile sarılı olduğunu ve bunu "standart bir uygulama" olarak yıllardır golf oynarken yaptığını belirtti.

Golf uzmanları da su toplamalarına ve nasır yarılmalarına karşı golfçülerin eldiven kullanmadıkları elin bazı parmaklarını bant ile sarmasının normal olduğunu doğruladı.

AP ayrıca, görsel arşivini tarayarak, Obama'nın 2010'dan bu yana değişik zaman ve mekanlarda golf oynarken çekilen, aynı şekilde sol elinin iki parmağının sarılı olduğu fotoğraflarını da yayımladı.

Diğer yandan, Massachusetts eyalet polisi de Campbell'in ölüm sebebinin "boğulma" olduğunu teyit ederek, kafasında herhangi bir darbe izi bulunmadığını açıkladı.

Eyalet polisi sözcüsü David Procopio, Campbell'in ölümü ile ilgili "şüpheli hiçbir bulgu" olmadığını vurgulayarak, söz konusu iddiaların aksine, Campbell'in kaybolmasıyla ilgili acil aramada herhangi bir gecikme olmadığını, daha sonra cesedinin 2,5 metre derinlikteki suda bulunduğunu ve otopsisinin de eyalet adlı tıp yetkilileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Obama döneminde Beyaz Saray'da aşçı yardımcısı olarak çalışan ve daha sonra Obama ailesine hizmet vermeye devam eden Tafari Campbell, 23 Temmuz'da Obama ailesinin eyaletin Martha's Vineyard Adası'ndaki konutu yakınlarında akşam saatlerinde kürek sörfü yaparken kaybolmuştu.

45 yaşındaki Campbell'in cansız bedeninin, daha sonra dalgıçlar tarafından kürek sörfü yaptığı gölün kıyısından yaklaşık 30 metre uzakta, 2,5 metre derinlikte bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Obama ve eşi, olayın ardından yaptıkları yazılı açıklamada, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Obama ailesi için çalışmaya başlayan Campbell'i "ailenin sevilen bir parçası" olarak nitelemiş, bu acı kayıptan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etmişti.