Obama Ailesinin Özel Aşçısı Kayboldu

Massachusetts eyaletinde gittiği gölette kürek sörfü yaparken kaybolan, Beyaz Saray'da da aşçılık yapmış olan Obama ailesinin özel aşçısı 45 yaşındaki Tafafi Campbell'in cansız bedenine ulaşıldı.

Massachusetts Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, eyaletin Martha's Vineyard adasında kürek sörfü yapmak için gittiği gölette kaybolan 45 yaşındaki Tafari Campbell'in cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 23 Temmuz yerel saatle 19: 46 civarında Edgartown göletinde suya dalıp bir daha yüzeye çıkmayan bir erkek kürek sörfçüsü için polise ve itfaiye birimlerine ihbar yapıldı. Gelen ihbar sonrası çok sayıda kurumun desteği ile geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gece birkaç saat süren arama çalışmalarının ardından kayıp sörfçünün bulunamaması nedeniyle müdahale ekiplerinin yeniden teçhizatlanmasına ve sonraki adımları değerlendirmesine imkan sağlamak için ara verilen kurtarma operasyonu tekrar başlatıldı. Arama çalışmalarında dalgıçlar, yandan taramalı sonar kullanan tekne ekipleri gibi deniz unsurlarının yanı sıra havadan destek için helikopter ekipleri de yer aldı.

Campbell'in eski ABD Başkanı Barack Obama için çalıştığı, Martha's Vineyard'ı ziyaret etmekte olduğu ve Barack ve Michelle Obama'nın olay sırasında göletin yakınlarında yer alan konutlarında bulunmadığı belirtildi.