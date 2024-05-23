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Oaktree: Çin, tüm dünyadaki işletmeleri kendine çekmeyi sürdürecek

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Küresel yatırım kuruluşu Oaktree'nin Yönetim Kurulu Eş Başkanı Howard Marks, Çin'in ekonomik büyüme görünümü hakkında iyimser olduğunu belirterek, şirketinin Çin'e yatırım yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Küresel yatırım kuruluşu Oaktree'nin Yönetim Kurulu Eş Başkanı Howard Marks, "Çin halen sanayileşmekte, insanları kentlere taşımakta ve bir orta sınıf yaratmakta" diyerek, Çin'in tüm dünyadaki işletmeleri kendine çekmeyi sürdüreceğini vurguladı.

LONDRA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Küresel yatırım kuruluşu Oaktree'nin Yönetim Kurulu Eş Başkanı Howard Marks, Çin'in ekonomik büyüme görünümü hakkında iyimser olduğunu belirterek, şirketinin Çin'e yatırım yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Marks, Xinhua'ya verdiği demeçte, "25 yılı aşkın süredir Çin'e yatırım yapıyoruz. Yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ben de buna sadık kalacağım" diyerek şirketinin Çin ile "uzun soluklu ve olumlu" ilişkisinin altını çizdi.

1995 yılında kurulan Oaktree Sermaye Yönetimi, alternatif yatırımlarda uzmanlaşan küresel bir yatırım firması. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket 192 milyar ABD doları tutarında varlığı yönetiyor ve dünya çapında 1.200 çalışanı bulunuyor.

"Çin halen sanayileşmekte, insanları kentlere taşımakta ve bir orta sınıf yaratmakta" diyen Marks, Çin'in tüm dünyadaki işletmeleri kendine çekmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, dünya ekonomisinin 2024 ve 2025 yıllarında 2023 yılındakiyle aynı hızda, yüzde 3,2 oranında büyümeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Rapora göre gelişmiş ekonomilerde hafif bir hızlanma beklenirken, ekonomik büyümenin 2023'teki yüzde 1,6'dan 2024'te yüzde 1,7'ye ve 2025'te yüzde 1,8'e yükseleceği öngörülüyor.

Marks, "ABD yüzde 2-3 oranında gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinden memnun. Çin ise yüzde 5 istiyor" dedi.

Marks'a göre küresel ekonomi"gayet iyi durumda."

Marks, "Döngüleri, fazlalıklar ve düzeltmeler olarak görme eğilimindeyim. Şu anda güçlü bir düzeltme görmüyorum. Resesyon olasılığı ufukta her zaman var, ama çok kötü bir resesyon görmüyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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