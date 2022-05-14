O koca psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - KONYA'da tartıştığı eşi Deniz N.'nin (33) kızına ve kendisine zarar vereceği endişiseyle eve almaması üzerine elindeki bıçağı polisi görünce kendi boğazına dayanan Zahit Deniz N., (35) psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Ulvi Sokakta bir sitenin 12'nci katında meydana geldi. Deniz N., belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Zahit Deniz N.'yi, kızı ve kendisine zarar vereceği düşüncesiyle kapıyı kilitleyip, eve almadı. Ardından polisi arayan Deniz N., eşinin kendisine ve kızına zarar vereceği ihbarında bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmanın koridorunda bekleyen Zahit Deniz N., ihbar üzerine gelen polisi görünce de elindeki bıçağı boğazına dayadı. Polis, Zahit Deniz N.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmaması üzerine Zahit Deniz N.'nin eve girip eşi ve kızına zarar verme ihtimaline karışı bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı. Çiftin evdeki kızları Zeynep N. (6), 12'nci kattaki evlerinin balkonundan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Panik atağı bulunan Deniz N. de polis eşliğinde evde bekletildi. Zahit Deniz N. ise 1,5 saatte teslim olması için ikna edildi. Anne ile kızı Zeynep N. de itfaiye ve güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Deniz N., ile kızı Zeynep'in ise evlerine döndüğü öğrenildi.