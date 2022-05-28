O fikri bulana 615.000 TL ödül! - Haberler

James Dyson Vakfı tarafından 29 ülkede düzenlenen ve Türkiye'de verilecek genç mühendisleri destekleyen uluslararası tasarım yarışması James Dyson Ödülü nedir? Hangi fikir 615.000 TL kazandırıyor? Dyson Mühendisi Naci Subaşı ile konuştuk!

James Dyson Vakfı 615.000 TL ödül veriyor!

James Dyson Vakfı Ödülleri'ne ulaşmak için buraya tıklayın

James Dyson Vakfı tarafından yürütülen ve her yıl öğrenci ve yeni mezunlar için düzenlenen uluslararası tasarım yarışması James Dyson Ödülü, başvurulara açıldı. Bu sene ilk defa Türkiye'den de yarışmacı kabul edecek organizasyon, genç mucitlerin katılımını bekliyor.

Genç girişimcileri ve öğrencileri desteklemek amaçlı düzenlenen yarışmanın Türkiye kazananları Eylül ayında açıklanacak. Kazananlar, buluşlarını geliştirmek için önceki yıllarda verilen miktarın iki katından fazla para ödülüne sahip olacak.

James Dyson Ödülü, 2005 yılından bu yana, girişimci ruha sahip mühendislik ve tasarım lisans öğrencilerini ve yeni mezunlarını "Problem çözen bir inovasyon geliştirme" konusunda cesaretlendiriyor ve destekliyor. Geçtiğimiz yıllarda geri dönüşüm için plastik maddeleri tanımlama, bıçak yaralanmalarında aşırı kan kaybını önleme ve evde tıbbi teşhislerin iyileştirilmesi gibi projelerin ödüllendirildiği yarışmada ulusal kazananları yerel jüri, uluslararası kazananları ise Dyson'ın kurucusu ve baş mühendisi Sir James Dyson bizzat kendisi seçiyor.

Peki bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlenecek yarışmanın jüri koltuğundan kimler var?

James Dyson Ödülü'nün Türkiye ayağı için jüri grubunda ODTÜ EÜTB ve TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Pazarlama İletişimi, Reklam ve Dijital Pazarlama dersleri de veren gazeteci Dr. Fatoş Karahasan ve içerisinde Dyson'da mühendis olarak ve farklı alanlarda görev alan kişilerden oluşan bir temsilci grubu da yer alıyor. Dyson'nın İngiltere'deki merkezinde mühendis olarak çalışan Naci Subaşı ile özel röportajımızda merak edilenleri de cevapladık.

Gerçek bir sorunun çözümüne fikrim var diyen ve kriterleri karşılayan kişiler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hatta Türkiye'den katılıp uluslararası arenada da kazanan biri çıkmasını çok isteriz. Düşünenler için Türkiye başvurularının 6 Temmuz akşamına kadar yukarıdaki bağlantı üzerinden devam ettiğini belirtelim. Herkese bol şanslar ve başarılar dileriz.

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