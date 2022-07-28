O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı
O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandıSAKARYA Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.
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O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı
SAKARYA Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Denize girmek için sahile gelen vatandaşlar ise kumsalda güneşlenmekle yetindi.
İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Güncel