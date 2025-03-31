Nyingchi'de Şeftali Ağaçları Turistleri Ağırlıyor
Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentinde havaların ısınmasıyla birlikte şeftali ağaçları çiçek açtı. Bu doğal güzellik, turistlerin ilgi odağı oldu.
NYINGCHİ, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde şeftali çiçekleri arasında fotoğraf çektiren turistler, 29 Mart 2025.
Nyingchi'de havaların ısınmasıyla çiçek açan şeftali ağaçları turistlerin ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Qi Zhiyue/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel