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Nyingchi'de Şeftali Ağaçları Turistleri Ağırlıyor

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Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentinde havaların ısınmasıyla birlikte şeftali ağaçları çiçek açtı. Bu doğal güzellik, turistlerin ilgi odağı oldu.

NYINGCHİ, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde şeftali çiçekleri arasında fotoğraf çektiren turistler, 29 Mart 2025.

Nyingchi'de havaların ısınmasıyla çiçek açan şeftali ağaçları turistlerin ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Qi Zhiyue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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