Nvidia yeni işlemcisini tanıttı! - Haberler

Computex 2022 sırasında Nvidia, Grace CPU isimli yeni işlemcilerinin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Nvidia'nın yeni işlemcisi karmaşık yapay zeka, bulut oyunları ve veri analizi gibi işlemlere odaklanıyor.

Nvidia, yeni işlemcileri ile büyük oynuyor!

Yakında çıkacak olan Nvidia Grace CPU Superchip ve Nvidia Grace Hopper Superchip, Asus, Gigabyte ve QCT gibi en tanınmış üreticilerin sunucu modellerinde yerini alacak. x86 ve diğer Arm tabanlı sunucuların yanı sıra Nvidia'nın yongaları, veri merkezlerine çok daha iyi performans seviyeleri getirme hedefinde.

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Nvidia çoğunlukla grafik kartları ile tanınsa da artık işlemci sektörüne de adım atmış durumda. Şirket yeni ilemcileri ile karmaşık yapay zekadan çeşitli HPC görevlerine ve bulut oyunları gibi yüksek performans isteyen işlemleri hedef almış durum. Nvidia, Grace Superchip'in Nvidia'nın NVLink-C2C ara bağlantı teknolojisi ile bağlı iki işlemci yongasıyla geleceğini açıkladı.

Bir araya getirilen yongalar, ölçeklenebilir vektör uzantılarına sahip 144 adede kadar yüksek performanslı Arm V9 çekirdeği ve ayrıca etkileyici 1 TB/sn bellek alt sistemi sunacak. Nvidia'ya göre, yeni tasarımı, mevcut nesil sunucu işlemcilerinin bellek bant genişliğini ve enerji verimliliğini iki katına çıkaracak.

Nvidia Grace ile birlikte Nvidia Grace Hopper Superchip markanın yeni işlemcilerinden birisi olacak. Yeni işlemci adından da anlaşılacağı üzere standart bir CPU değil. Nvidia Grace Hopper'da NVLink-C2C teknolojisi yardımıyla Nvidia Grace işlemci ile Nvidia Hopper grafik kartı bir araya getirildi.

Standart bir işlemciden 15 kat daha hızlı!

Bu iki sistemin bir arada kullanılması veri aktarım hızı üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Nvidia'nın açıklamasına göre Grace Hopper, geleneksel CPU'lardan 15 kata kadar daha hızlı. Her iki işlemci de etkileyici görünüyor ancak Grace ve Grace Hopper kombinasyonu, dev ölçekli yapay zeka uygulamaları da dahil olmak üzere hemen hemen her görevin üstesinden gelebilmek için tasarlandı.

Yeni Nvidia sunucu tasarım portföyü, dört farklı yapılandırmaya sahip tek ana kartlı sisteme olanak sağlıyor. Bu tasarımlar, belirli iş yüklerini eşleştirmek için bireysel ihtiyaçlara göre daha da özelleştirilebilecek. Bu amaçla, Nvidia birkaç farklı sistem listelemiş durumda.

Yapay zeka, çıkarım ve HPC için geliştirilen Nvidia HGX Grace Hopper sistemi, Grace Hopper Superchip ve Nvidia'nın BlueField-3 veri işleme birimleri (DPU'lar) ile birlikte sunuluyor. Ayrıca Grace CPU Superchip ve BlueField-3'e sahip yalnızca CPU'ya yönelik bir alternatif de bulunuyor.

Nvidia'nın OVX sistemleri ise dijital ikizlere ve işbirliği iş yüklerine yönelik tasarlandı. Bu sistem henüz açıklanmayan bir Grace CPU yongası, BlueField-3 ve Nvidia GPU'ları ile birlikte gelecek. Son olarak, Nvidia CGX sistemi bulut oyunları ve grafikler için sunuluyor. CGX'te Grace CPU Superchip, BlueField-3 ve Nvidia'nın A16 GPU'ları yer alıyor.

Nvidia'nın yeni işlemci serisi ve HPC grafik kartları, 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek. Peki siz Nvidia'nın yeni işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Intel ve AMD ile yarışabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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