NVIDIA'dan ucuz ekran kartı bekleyenlere müjde! - Haberler

Dünya çapında teknoloji sektörünü etkileyen COVID-19 pandemisini nihayet geride bıraktık. Her ne kadar çip krizi ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi olumsuzlukları devam ediyor olsa da teknoloji şirketleri işlerin iyiye gittiğini belirtiyor.

NVIDIA ise önümüzdeki yaz aylarında yeni RTX serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat hemen öncesinde bir sürpriz yaparak GTX 1630 ekran kartını piyasaya sürecek. Geçtiğimiz dönemdeki iddialar aslında Mayıs ayının sonunu işaret ediyordu. Ancak ufak bir ertelenme yaşandığı söylendi. Peki GTX 1630 çıkış tarihi ne zaman?

GTX 1630 çıkış tarihi belli oldu: 15 Haziran'da tanıtılacak!

Her ne kadar gecikmeli de olsa GTX 1630 çıkış tarihi büyük bir ihtimalle 15 Haziran olacak. Fakat NVIDIA'nın ilk GTX xx30 isimlendirmesine sahip olacak bu ekran kartı hakkında ortaya çıkan sızıntılar performansı konusunda şüpheye düşürür cinsten.

Zira iddiaların neredeyse tamamı bu ekran kartının bant genişliğinin 96 GB/sn olacağını söylüyor. Hatta 64-bit bellek veri yoluna sahip olacağı ve 12 Gbps hızında çalışan 4GB GDDR6 VRAM ile birlikte geleceği belirtiliyor.

NVIDIA'dan ters köşe: Ekran kartı bombardımanı!

Şu anda NVIDIA'nın piyasadaki oyuncu giriş kartı olarak lanse edilen GTX 1650 bile 192 GB/s bant genişliğinde. Hatta artık eski olarak lanse edilen bir önceki serinin kartı 1050 Ti (2016 yılında çıktı) bile 112 GB/s bant genişliğine sahip.

Tabii geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz gibi NVIDIA burada ekran kartının saat hızlarıyla oynayarak beklenenden iyi performans vermesini sağlayabilir. Ancak buna rağmen GTX 1050 Ti'a denk bir ürün olmayabilir.

Öte yandan bu duruma birde tersinden bakabiliriz. Şu anda satışı devam eden GTX 1650 ekran kartı 3 bin 800 TL gibi bir başlangıç fiyatına sahip. Dolayısıyla GTX 1630, 2 bin ila 3 bin TL aralığında satışa sunulabilir.

Yani olabildiğince uygun tutulmaya çalışılan bir ücret karşılığında güncel teknolojilere erişim imkanı sağlanacak. Ayrıca dizüstü bilgisayarlarda dahili grafik kartıyla oyun oynama çilesine son verecek iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkabilir.

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