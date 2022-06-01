NVIDIA'dan ters köşe: Ekran kartı bombardımanı! - Haberler

NVIDIA önümüzdeki yaz aylarında (Temmuz olması muhtemel) yeni RTX 4090, 4080 ve 4070 ekran kartlarını tanıtacak. Geçtiğimiz dönemde şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalar 4090 piyasaya çıktıktan sonra diğer kartlar için bir süre bekleyeceğimizi işaret ediyordu. Fakat bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirket hiç beklemeden tüm modellerini satışa çıkaracak.

NVIDIA RTX 4090, 4080 ve 4070 ile piyasayı ele geçirecek!

Son bir kaç ay içerisinde karşımıza çıkan sızıntılar ve şirket içi bilgi olduğu iddia edilen paylaşımlar, NVIDIA yöneticilerinin RTX 4090 sonrasında 4080 ve 4070 yerine RTX 30 serisini öne çıkaracağı yönünde oldu. Zira şirket pandemi ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar sebebiyle geçtiğimiz yılda da RTX 20 serisi satışlarına devam ederek benzer bir adım attı.

Sorunların büyük ölçüde çözüldüğü ve bu sebeple RTX 30 serisi yerine (yine de satışına devam edilecek) 4080 ve 4070 ekran kartlarını göz önünde tutacağı söyleniyor. Fakat RTX 3060 ekran kartı etkinlik sırasında diğerleriyle birlikte tanıtılacak olsa bile ilk etapta satışa çıkanlar arasında bulunmayacak.

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Buna ek olarak, RTX 4090'a dair özellikler belli olmaya başladı. Kartın 16128 CUDA çekirdeği, 26GB 24Gbps GDDR6X bellek ile AD102 GPU üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Ayrıca TDP değerinin de 450W olacağı söyleniyor. Asıl heyecanlandıran iddia ise Ti versiyonunun selefi RTX 3090'dan tam 2 kat yüksek performans verebileceği yönünde.

Aslında geçtiğimiz yıl NVIDIA, Ada Lovelace ismini verdiği yeni bir mimari üzerinde çalıştığını ve bu teknolojinin selefinden yüzde 70 daha yüksek bir performans sunabileceğini söylemişti. Fakat bu performans karşılığında RTX 4090'dan beklenen TDP değeri 600W civarıydı.

Tabii 3. taraf üreticilerin overclocklu ve çift veya üç fanlı versiyonlarının 600W sınırını da aşabileceğini belirtelim. Öyle ki 4090Ti'ın TDP değerinin 800W'a kadar ulaşabileceği söyleniyor. Keza geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan sızıntılarda da "güce aç canavarlar" olarak lanse edilmişti.

Bazı PSU üreticileriyse, henüz kartlar piyasaya çıkmamış olsa bile bunları desteklemek için gereken konektörleri içeren yeni Gen 5 güç kaynaklarını pazara yavaşça sürmeye başladı. Tabii şu ana kadar gördüğümüz modeller yalnızca bir adet Gen 5 bağlantısına sahip.

Dolayısıyla NVIDIA'nın çıkartacağı kartların da tek parça halinde 16 pinli bir girişe sahip olması bekleniyor. Ancak nispeten eski bir PSU'su olan kullanıcılar, 2×8 pin – 1×16 pin adaptörleriyle güç kaynaklarını kullanmaya devam edebilecek.

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