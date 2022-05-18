&quot;Nutuk Oratoryosu&quot;nun prömiyeri yapıldı - Haberler

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"Nutuk Oratoryosu"nun prömiyeri yapıldı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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'Nutuk Oratoryosu'nun prömiyeri yapıldı

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinden esinlenerek bestelediği "Nutuk Oratoryosu", ilk kez seslendirildi.

İSTANBUL (AA) - Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinden esinlenerek bestelediği "Nutuk Oratoryosu", ilk kez seslendirildi.

Librettosunu geçen yıl hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın kaleme aldığı eser, İş Kulelerinde, şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları tarafından yorumlandı.

Gökhan Ürben, Hüseyin Likos, Hande Soner Ürben ve Deniz Likos'un sahne aldığı konserde, sanatçılara 100 kişilik orkestra ve koro eşlik etti.

Konser, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılına özel hazırlandı.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Aytaç Yalman, İstanbul, Emekli, Güncel, Haberler

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