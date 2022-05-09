"Nutuk Oratoryosu"nun prömiyeri 17 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Nutuk Oratoryosu"nun prömiyeri 17 Mayıs'ta yapılacak

AA - Hilal Uştuk - Güncel
 - Güncelleme:
'Nutuk Oratoryosu'nun prömiyeri 17 Mayıs'ta yapılacak

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinden esinlenerek bestelediği "Nutuk Oratoryosu", 17 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda ilk kez seslendirilecek.

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinden esinlenerek bestelediği "Nutuk Oratoryosu", 17 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda ilk kez seslendirilecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, librettosunu geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın kaleme aldığı eseri, şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları yorumlayacak.

Gökhan Ürben, Hüseyin Likos, Hande Soner Ürben ve Deniz Likos'un sahne alacağı konserde, sanatçılara 100 kişilik orkestra ve koro eşlik edecek.

Konser, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılına özel hazırlandı.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Aytaç Yalman, İş Kuleleri, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title