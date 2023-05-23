- Nusret Müze Gemisi Zonguldak'ta ziyarete açıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, TCG Nusret Mayın Müze Gemisi'ni gezdi. Gemi, belirlenen saatlerde halka açıldı.

Vatandaşların tarih bilincini arttırmak, deniz müzelerinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Türk Deniz tarihinde farkındalık oluşturulması için TCG Nusret müze gemisi, Zonguldak Ro-Ro Limanı'na demirledi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte gemiye ziyaret gerçekleştirdi. Müze gemiyi gezerken gemi komutanlarından bilgiler alan Vali Mustafa Tutulmaz şöyle dedi:

"Nusret gemisini misafir ediyoruz. Aynı zamanda ziyaret ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere gemi; tarihimizde önemli gemilerden birisidir. Çanakkale Savaşı'nın en önemli kahramanlarından birisidir. Burada bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür, aslında bir yönde. Orjinaline uygun bir şekilde yapılmış bir gemi. Müze olarak kullanılıyor. Bütün vatandaşlarımız gün boyunca burada bulunacak. Ziyaret etmelerini özellikle istiyoruz."

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