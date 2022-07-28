Nusaybin'de terör operasyonu nedeniyle bir mahallede başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyon nedeniyle bir mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunup tahrip edilmesi amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle bugün saat 05.00'ten itibaren kırsal Günyurdu Mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Operasyonların sona erdiği ve söz konusu mahalledeki yasağın sona erdiği belirtilen açıklamada, bölgedeki vatandaşlara yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.