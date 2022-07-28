Nusaybin'de terör operasyonu nedeniyle bir mahallede başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nusaybin'de terör operasyonu nedeniyle bir mahallede başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Nusaybin'de terör operasyonu nedeniyle bir mahallede başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bir mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

 - Güncelleme:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyon nedeniyle bir mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunup tahrip edilmesi amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle bugün saat 05.00'ten itibaren kırsal Günyurdu Mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Operasyonların sona erdiği ve söz konusu mahalledeki yasağın sona erdiği belirtilen açıklamada, bölgedeki vatandaşlara yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı Nusaybin PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title