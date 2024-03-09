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Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öğrencileri Ziyaret Etti

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Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, TYT kampı eğitim programında yer alan öğrencileri ziyaret etti. Kayabaşı, öğrencilerle sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, TYT kampı eğitim programında yer alan öğrencileri ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamlığınca düzenlenen TYT kampının son gününde düzenlenen programa katılan Kayabaşı, öğrencilerle sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Kayabaşı, 5 gün süren kamp eğitimine katılan öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini belirterek, "Bizleri kırmayarak programımıza katılan kıymetli hocalarımıza ve programda emeği geçen herkese göz bebeğimiz olan sevgili öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Eğitimin her alanında sevgili gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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