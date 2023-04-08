Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklarla iftarda buluştu

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kayabaşı, burada yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle buruk bir ramazan içerisinde olduklarını söyledi.

İlçedeki vatandaşların depremzedelerin yaralarının sarılması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Kayabaşı, şöyle dedi:

"Nusaybinli hemşehrilerimiz deprem bölgelerine öylesine yüksek, büyük katkılar sundular ve yardım gönderdiler ki gerçekten kaymakam olarak Nusaybin'e hizmet etmekten bir kez daha gurur duydum."

Programda, Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi, çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fatih Dağhan Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mesut Aydoğdu, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve MHP İlçe Başkanı Halil Yakşi katıldı.