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Nusaybin kapalı pazar alanı ikinci etap çalışmaları başladı

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Nusaybin kapalı pazar alanı ikinci etap çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Nusaybin ilçesinde birinci etabını bitirdiği kapalı pazar alanının ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Nusaybin ilçesinde birinci etabını bitirdiği kapalı pazar alanının ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde daha sağlıklı bir ortamda vatandaş ile esnafı buluşturacak, güvenli bir alışveriş yapılabilecek mekan oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kapalı Semt Pazarı Projesinin çalışmaları devam ediyor.

Nusaybin ilçesinde 920 metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan kapalı pazar alanına ek olarak 1080 alan üzerine yapılacak kapalı pazar alanının çalışmaları başlatıldı. Yapılacak ek ile birlikte toplam 2 bin metrekare alana sahip olacak pazar alanında 101 stant açılacak.

AA / Osman Öksüz - Güncel

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