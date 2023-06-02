Nusaybin halkı mobil PTT aracında hizmet alıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesi, deprem sonrası hasarlı raporu verilen PTT binasının boşaltılması nedeniyle aylardır mobil araçta hizmet alıyor. Nüfusu 115 binin üzerinde olan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki PTT binasına Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasarlı raporu verildi. Mobil araç ile hasarlı binanın önünde vatandaşlara hizmet veriliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesi, deprem sonrası hasarlı raporu verilen PTT binasının boşaltılması nedeniyle aylardır mobil araçta hizmet alıyor.

Nüfusu 115 binin üzerinde olan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki PTT binasına Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasarlı raporu verildi. Mobil araç ile hasarlı binanın önünde vatandaşlara hizmet veriliyor. Vatandaşlar, biran önce sorunun çözülmesini istedi.

Emin Irmak adlı vatandaş, yoğun nüfuslu ilçede mobil PTT şubesi kurulduğunu söyleyerek, "Kışın çamurda bekledik. Yazın Nusaybin 40 dereceyi buluyor. Mobil araç ile hizmet veriliyor" dedi.

Yüzde 62 engelli olduğunu belirten Lokman Dağ ise, maaşını almaya geldiğini ve sıcak altında beklediğini söyledi. Dağ, yetkililerin soruna biran önce çare bulmasını istediğini ifade etti. - MARDİN