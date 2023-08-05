Nusaybin'deki Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması Sonlandırıldı
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Mardin Valiliği tarafından Nusaybin ilçesi kırsalında ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi uygulaması sona erdi. Operasyonların tamamlanmasıyla birlikte özel güvenlik bölgesi kararı kaldırıldı.
Mardin Valiliğince, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanlar için ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin dün itibarıyla 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, icra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi kararının saat 11.40 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel