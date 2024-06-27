Nusaybin'deki kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yandere Mahallesi'ndeki Eskimağara kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, havadan ve karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alındığı, arazide soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.