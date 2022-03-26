NUSAYBİN'DEKİ İLK 'HAMSİ FESTİVALİ'NDE 1,5 TON BALIK İKRAM EDİLDİ

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ilk defa düzenlenen ve 6 bin kişinin katıldığı 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle ilçede ilk defa 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 1,5 ton hamsinin ikram edildiği festivale yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Etkinliğe gelenler hamsi yemenin yanı sıra horon ve halay çekerek keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile birlikte festivale gelenlere ekmek arası hamsi ikram etti.

Festivalin ilk defa yapılmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi

Bir sonraki yapacağımız festivalde daha da fazla hamsi yaptıracağız gibime geliyor. Onun için ben buradan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, özellikle Nusaybinlilere teşekkür ediyoruz. Mardin'in diğer ilçelerinden de buraya büyük bir teveccüh var. Bu da şunu gösteriyor. Birlik ve beraberlik mesajını çok daha rahat bir şekilde buralarda verebiliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Çok şükür artık bizim Mardin'imizde bir güvenlik probleminin olmadığını, insanlarımızın huzur içinde yaşadıklarını görüyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Artık önümüze bakacağız, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Mardin'imizi ve ülkemizi büyüteceğiz.