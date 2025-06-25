Nusaybin'de Zift Yüklü Tanker Yangını

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki zift yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Demirkurt mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen zift yüklü tanker henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.