Nusaybin'de Yolculuk Faciası: Yaya Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de Yolculuk Faciası: Yaya Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Mizgin Deniz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya Mizgin Deniz (51), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Deniz'e, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Deniz'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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