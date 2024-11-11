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Nusaybin'de Yer Fıstığı Deneme Ekimi Başladı

Nusaybin'de Yer Fıstığı Deneme Ekimi Başladı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiftçi Faris Ak, 200 dönüm alanda deneme amaçlı yer fıstığı ekimi gerçekleştirdi. İlk hasadın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor ve bu ekim, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırma umudunu taşıyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çiftçi Faris Ak tarafından deneme amaçlı ekilen yer fıstıkları olgunlaşmaya başladı. Hasat önümüzdeki haftalarda yapılacak.

İlçeye bağlı kırsal Yazyurdu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Faris Ak, ilçede ilk kez yer fıstığı ekimini gerçekleştirdi. 200 dönüm arazi üzerine deneme amacıyla ekilen yer fıstıkları, bölge halkının tarımsal çeşitlilik ve karlılık beklentisini artırmış durumda. Yüksek maliyetlere karşı daha verimli ürün arayışına giren Faris Ak, yer fıstığının bölgedeki geleceğine dair umutlu olduğunu belirterek, "Burada yer fıstığı ekimi bugüne kadar yapılmıyordu. Artan tarım maliyetleri nedeniyle daha az enerji ile daha fazla kazanç sağlayacak ürünlere yöneldik. Ancak bu bizim ilk yılımız, deneme sürecindeyiz. Böylece bölge çiftçilerine de örnek olmak ve onlara bir yol göstermek istiyoruz" dedi.

'YÜKSEK MALİYETLER ZORLUYOR'

Piyasa koşulları ve maliyetlerin kendilerini zorladığını belirten Ak, "Son dönemdeki piyasa fiyatları istediğimiz getiriyi sağlamıyor. Ürün fiyatlarının düşük olması karlılık umudumuzu azaltıyor. Bu yıl deneme aşamasında olduğumuz için kar-zarar durumunu görmek amacıyla süreci yakından takip ediyoruz. Bölgede bu denemelerin yaygınlaşması diğer çiftçilere de ilham olabilecek. Mısır gibi toprak için yorucu ve getirisi giderek azalan ürünlerin yerine, kar getirme potansiyeli olan yer fıstığı gibi ürünler alternatif olabilecek. İlk hasadın olumlu sonuçlar vermesi halinde Nusaybin'de yer fıstığı tarımı daha geniş alanlarda denenebilir" şeklinde konuştu.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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