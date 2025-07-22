Nusaybin'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi.
Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Gündem Sokak'taki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber - Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel