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Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 paket bonzai ele geçirildi.