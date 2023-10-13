Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 paket bonzai ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde takibe alınıp, üstlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu ekipler, ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi 548. Sokak'ta üzerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı esnada suçüstü yakalanan şüpheliler M.A ve O. A., gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinden satışa hazır 13 paket bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.A., tutuklandı, O.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - MARDİN