Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçlarla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçede belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 56 sentetik ecza hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
