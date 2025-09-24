Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçlarla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçede belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 56 sentetik ecza hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
