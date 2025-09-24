Haberler

Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı, 56 uyuşturucu hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
