Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı, 56 uyuşturucu hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel