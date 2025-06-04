Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu üreticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Bazı adreslerde yapılan aramalarda 691 kök skunk bitkisi, 50 gram esrar, tabanca, şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.