Nusaybin'de Tuvalete Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin tuvaletine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından sağ salim çıkarılarak sokağa bırakıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin tuvaletine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Selahattin Eyyübi Mahallesi Elmas Sokak'ta tuvalet deliğine yavru kedinin sıkıştığını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yavru kedi sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel