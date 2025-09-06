Haberler

Nusaybin'de Tuvalete Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Nusaybin'de Tuvalete Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin tuvaletine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından sağ salim çıkarılarak sokağa bırakıldı.

Selahattin Eyyübi Mahallesi Elmas Sokak'ta tuvalet deliğine yavru kedinin sıkıştığını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yavru kedi sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
