Nusaybin'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ve traktör çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslar arası İpekyolu üzeri Yolbilen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ve traktör çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.