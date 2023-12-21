Nusaybin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı 8 Mart Mahallesi'nde motosikletin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ile sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı 8 Mart Mahallesi'nde M.A.Ç. (21) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki R.K'ye çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ve R.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.