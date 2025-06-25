Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Durucu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel