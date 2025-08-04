Nusaybin'de Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tır alev alarak yangın çıkardı. 50 yaşındaki sürücü Mustafa Çiftçi olayda hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Çiftçi (50) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Odabaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Tırın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel