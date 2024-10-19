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Nusaybin'de TIR Lastikleri Yangın Çıkardı

Nusaybin'de TIR Lastikleri Yangın Çıkardı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinin lastikleri bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinin lastikleri alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay,dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu kırsal Girmeli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MDM 971 plakalı TIR'ın dorsesinin lastikleri, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Alevleri giren sürücü, TIR'ı durdurup kupa kısmını dorseden ayırdı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSYABİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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